Söder plant ein YouTuber-Festival und entspannt bei Game of Thrones

Das erste große Festival dieser Art solle in München stattfinden - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Ist es ein Konter für all die Kritik im Umgang mit dem Rezo-Video? Markus Söder plant neuerdings, ein YouTube-Festival auszurichten. Er argumentiert, dass YouTube eine Plattform sei, die man dringend respektieren solle.

Markus Söder, hier in einer CSU-Vorstandssitzung, würde gerne ein YouTuber-Festival ausrichten. Foto: Peter Kneffel, dpa



Für den Umgang mit dem kritischen Video des YouTubers Rezo ernteten CSU und CDU viel Spott - nun möchte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der jungen Digital-Generation ein eigenes Forum bieten. "Warum nicht ein ganzes YouTuber-Festival veranstalten?", sagte Söder der Süddeutschen Zeitung vom Mittwoch. Das sei eine Plattform, die man dringend respektieren solle. "YouTuber sind häufig größere Stars als Filmschauspieler", so Söder. Das erste große Festival dieser Art solle in München stattfinden, diese Idee sei aber noch im Anfangsstadium. Auch wie so ein Festival finanziert werden soll, ist noch unklar. Er sei aber der festen Meinung, dass gute Ideen immer Geld finden werden.

Hoffen können auch die Influencer, die vor allem im Internet auftreten und maßgeblich Einfluss auf ihre Anhänger ausüben, etwa wenn sie für Produkte werben. Ab dem kommenden Jahr wolle er gern einen Influencer-Preis ausloben, erklärte Söder, der sich bei Filmen und Serien entspannt. "Ich habe zuhause einen sehr großen Fernseher, auf dem ich nicht nur TV, sondern alle Streamingdienste, aber auch YouTube intensiv nutze. Das ist so ziemlich der einzige Luxus, den ich mir leiste."

Die Fantasy-Saga "Game of Thrones", in der es um Kriege, erbitterte Machtkämpfe und Intrigen geht, sieht er sich gerade noch mal an. "Wenn ich Sport mache, kommt mir oft Politik in den Sinn. Das ist manchmal ganz praktisch, um bestimmte Entscheidungen noch mal grundlegend zu überdenken." Bei Filmen und Serien dagegen könne er "komplett abschalten".

