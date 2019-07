SommerNachtFilmFestival: Feinster Kinogenuss in Franken

NÜRNBERG/FÜRTH/ERLANGEN/SCHWABACH - Das SommerNachtFilmFestival startet am Mittwoch, 31. August, in der Desi in Nürnberg. Mit "Yuli" kommt karibisches Flair in die Noris. Doch auch an anderen Spielorten in der Region kommen Filmliebhaber bis zum 24. August auf ihre Kosten.

Auch das Roadmovie „25 km/h“ mit Bjarne Mädel (rechts) und Lars Eidinger als ungleiches Brüderpaar steht auf dem Programm. © Foto: Sony Pictures



Auch in diesem Jahr haben die Mitarbeiter vom Mobilen Kino, von Filmhaus/Kommkino und den Lamm-Lichtspielen Erlangen für alle vier Städte ein Programm zusammengestellt, das sich sehen lassen kann.

Das Herz des SommerNachtFilmFestivals schlägt, der vielen außergewöhnlichen Spielorte wegen, wieder in Nürnberg. Die Katharinenruine stellt ihr schönes Ambiente ebenso als Kulisse zur Verfügung wie das Herrenschießhaus; die vertraute Desi-Arena wird sich mit treuem und neuem Publikum füllen, und auch der romantische Krafft’sche Hof darf sein Flair ausspielen.

Große Kinobandbreite

Tiergarten und Tucherschloss stehen exemplarisch dafür, wie unterschiedlich die Orte sind, an denen sich drei Augustwochen lang die große Bandbreite des Kinos genießen lässt: Klassiker aus vergangenen Zeiten, Erfolgsfilme neueren Datums und mehrere Previews, die regulär erst in den kommenden Wochen in den Kinos starten.

Der Schwerpunkt im Tucherschloss gilt der geglückten Verbindung von Film und Literatur; dafür stehen Leinwandwerke wie "Die Frau des Nobelpreisträgers" und "Der Trafikant". Im Tiergarten spielen naturgemäß Vierbeiner die Hauptrolle; einer hat sogar Segelohren und kann fliegen; das ist garantiert nicht artgerecht, dafür aber phantasievoll inszeniert in "Dumbo" von Bildermagier Tim Burton.

In der Katharinenruine können die Zuschauer Hollywoodlegenden wiederbegegnen, wie Humphrey Bogart und Ingrid Bergman im Kultfilm "Casablanca"; und sie können bei "Fisherman’s Friends" – eine der Previews – in der Desi und am Erlanger Spielort An der Bleiche vorkosten, ob sie zu schwach sind für diesen starken Film über einen Shanty-Chor englischer Fischer aus Cornwall.

Übernachten im Marienbergpark

Zurück zu den Wurzeln der karibischen Reggae-Rhythmen führt der französische Dokumentarfilm "Inna De Yard – The Soul of Jamaica". Für Augen und Ohren gleichermaßen starke Eindrücke bieten auch die Filme "A Star is born" und "Bohemian Rhapsody", die beide mehrfach zu sehen sind.

Das Übernachtungskino im Marienbergpark geht nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr in seine zweite Runde. Nicht nur Eisenbahnfans wird wieder einmal bei der Fränkischen Museumseisenbahn ordentlich Dampf gemacht – zumindest auf der Leinwand im Depot in der Klingenhofstraße: dort zelebrieren die Filme "Vom Lokführer, der die Liebe suchte" und "Jim Knopf und der Lokomotivführer" die gemütliche Art der Fortbegwegung.

Schön, dass die Datev, der lokale IT-Dienstleister und Hauptsponsor des Festivals, trotz wirtschaftlichem Höhenflug die Bodenhaftung nicht verloren hat. Er dürfte in der lauschigen Gärtnerei "Noris Inklusion – Marktplatz Marienberg" in der Braillestraße für einen Höhepunkt im diesjährigen Programm sorgen. Dort nämlich säen, pflanzen und verkaufen nicht irgendwelche Grün-Experten, sondern Menschen mit Handicap; sie werden sich an zwei Abenden den Zuschauern persönlich widmen. Die Filme "Wir sind Champions" und "Die Kinder der Utopie" vertiefen das Thema Inklusion auf der Leinwand.

Anekdoten der Filmemacher

Aktuelle Kinoknüller wie "Monsieur Claude 2" sind in Schwabach zu sehen, in den Fürther Stadtpark locken feine Arthaus–Filme wie der Oscar-Gewinner "Green Book" oder "The Sisters Brothers".

Immer ein Gewinn sind Vorführungen, bei denen man im Anschluss Gästen des Festivals noch Löcher in den Bauch fragen kann. Diese Chance hat das Publikum diesmal nach dem jüngsten Bully-Herbig-Film "Ballon", in dem es um die spektakuläre Flucht zweier Familien aus der DDR im selbstgebauten Heißluftballon geht. Dass das tollkühne Unternehmen in der Realität von 1979 mindestens so spannend und gefährlich war wie auf der Kinoleinwand, kann einer der echten Protagonisten, Günther Wetzel, am 4. August im Marienbergpark erzählen. Und der Regisseur Uli Gaulke hat mit Sicherheit noch einige Anekdoten im Gepäck, wenn er am 20. August zur Vorführung seines wunderbaren Films "Sunset over Hollywood" in den Krafft’schen Hof kommt.

Sollte übrigens das Wetter einmal nicht ganz mitspielen: Kleidungstechnisch entsprechend ausgerüstet, werden auch frischere Abende zu Kinoerlebnissen der besonderen Art.

Karten gibt es online vorab und an den Abendkassen. Der Eröffnungsabend am Mittwoch in der Nürnberger Desi sowie am Donnerstag in Erlangen ist bereits ausverkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.sommernachtfilmfestival.de.

Tamara Dotterweich