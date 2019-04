Spannung pur: Dresdner "Tatort" im Check

Neuer Fall ist nichts für schwache Nerven - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In "Das Nest" stellen die Ermittler einen Serienmörder. Doch der gefährliche Zugriff in der nächtlichen Heide misslingt, weil Gorniaks neuer Kollegin ein Fehler unterläuft. Was danach folgt, ist ein aufreibendes Katz-und-Maus-Spiel. Eine Analyse.

Oberkommissarin Gorniak (Karin Hanczewski) jagt in "Das Nest" einen Serienkiller und wird schon bald selbst zur Gejagten. © MDR/Wiedemann&Berg/Daniela Incoronato



Um was geht's? Nach Sielands Abgang in der vergangenen Folge übernimmt Leo Winkler den frei gewordenen Posten an Karin Gorniaks Seite. Schnabels Frauen, die sich spürbar noch aneinander gewöhnen müssen, bekommen es in ihrem ersten gemeinsamen Einsatz mit einem bizarren Serienkiller zu tun, der seine Opfer ausbluten lässt und sie anschließend präpariert.

Was passiert dann? Weil Winkler beim Zugriff in der nächtlichen Heide ein schwerer Fauxpas passiert, den Gorniak fast mit dem Leben bezahlt, kann der in der Dunkelheit kaum zu erkennende Täter fliehen. Während die Ermittlerinnen mit den seelischen und körperlichen Folgen der gescheiterten Festnahme zu kämpfen haben, bleibt der Killer also auf freiem Fuß und dreht den Spieß schließlich um: Er bläst zur Jagd auf Gorniak.

Die Geschichte hinter der Geschichte: Regisseur Alex Eslam beschreibt in "Das Nest", welche physische und psychosomatische Auswirkungen traumatische Erlebnisse auf Polizeibeamte haben und wie sie Gefühle wie Schuld und Versagen mit sich selbst verhandeln. Da Elsam derartige Themen beiläufig und unaufgeregt in die Handlung einbaut, ist sein Film weit davon entfernt, ein aufdringlicher Themen- oder Problem-"Tatort" nach Kölner Rezeptur zu sein.

Das Requisit des Films ist ein Klappfeuerzeug, das Gorniaks neue Kollegin fast über die komplette Spielzeit in Händen hält und es zum Leidwesen des Zuschauers permanent auf und zu schnippt.

Das Zitat des Films: Glauben ist etwas für die Kirche.

Dieser Song hat irgendwie gefehlt: Donna Summer – She Works Hard For The Money. Denn Schnabels Damen geben alles, den Serienmörder dingfest zu machen. Zu jeder Zeit und unter Einsatz ihres Lebens versuchen Gorniak und Winkler, dem Mörder das Handwerk zu legen.

Beobachtung des Films: In der Asservatenkammer im Keller des Dresdner Präsidium weht ein Hauch von Nostalgie, verrichtet hier doch noch so ein alter, flackernder und komische Geräusche von sich gebender Röhrenmonitor seinen Dienst. Ältere Menschen werden jetzt vielleicht etwas sentimental.

Randnotiz des Films: Zu Hause bei den Winklers herrscht die klassische Rollenverteilung. Während der inzwischen aus dem Dienst getretene ehemalige Polizist und Kommissariatsleiter nach dem Essen am Tisch sitzen bleibt und gemütlich eine Zigarre pafft, kümmert sich Tochter Leonie brav um den Abwasch.

Unser Fazit: Alex Elsams erster "Tatort" ist ein kleines filmisches Meisterwerk, das den Beweis liefert, dass man in Dresden nun völlig von der ursprünglichen Idee, einen eher heiteren Ableger zu kreieren, abgekommen ist. Elsam geht ein starker, nervenaufreibender Thriller von der Hand, der es dank entsprechender Farbgebung, Bild- und Lichtgestaltung sowie genreüblicher musikalischer Untermalung locker mit einem Kinofilm aufnehmen kann. Dafür hagelt es keine Kritik. Nein, dafür regnet es Lob und eine verdiente Eins vom Himmel.

