Stars vor der Kamera: Ausstellung in Bamberg

Fotografien von Oliver Marks sind in der Stadtgalerie Villa Dessauer zu sehen - vor 1 Stunde

BAMBERG - Er hat zahlreiche Berühmtheiten vor der Kamera gehabt: Oliver Mark gilt als hervorragender Porträtfotograf. Seine Ausstellung in Bamberg läuft nur noch kurze Zeit.

Schauspieler Anthony Hopkins © Foto: Oliver Mark



Oliver Mark (Jahrgang 1963) ist ein Menschensammler, der immer den besonderen Moment erspürt. Der in Berlin lebende Künstler zählt zu den bekanntesten Porträtfotografen im deutschsprachigen Raum. Er hat viele berühmte Persönlichkeiten mit seiner Kamera eingefangen: Schauspieler wie Cate Blanchett, Anthony Hopkins und Ben Kingsley, Regisseure, Musiker, Philosophen, Politiker wie Angela Merkel und Joachim Gauck, Designer, Mitglieder des Hochadels und vor allem bildende Künstler.

Mark hat ein Faible für Schwarz-weiß-Aufnahmen und den Einfall von natürlichem Licht. Er ist seit 1996 als selbstständiger Fotograf tätig, hat für Zeitschriften und Zeitungen wie Rolling Stone, Der Spiegel, Stern, Time, Vanity Fair oder Vogue gearbeitet und stellt international aus. Seine Ausstellung "no show" ist noch bis zum 2. Juni in der Bamberger Stadtgalerie Villa Dessauer zu sehen. Sie wirkt wie ein Who’s who der Kunstszene mit beeindruckenden Porträts von Fernando Botero, Louise Bourgeois, Richard Serra und Luc Tuymans bis zu Katharina Grosse, Alicja Kwade und vielen anderen.

Marks erstes Künstlerporträt entstand 1994 von A. R. Penck. Auch diese Aufnahme ist in der Ausstellung zu sehen (Hainstraße 4a, Do-So und feiertags 12-18 Uhr).

