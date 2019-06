Mit "Stranger Things" kehrt am 4. Juli eine der beliebtesten Netflix-Serien mit neuen Folgen zurück. Die popkulturlastige 80er-Jahre-Reminiszenz mit Horror-Einschlägen setzt fast ein Jahr nach den Ereignissen aus Staffel zwei an, als ein riesiges tentakelarmiges Monster die Bürger von Hawkins in Indiana terrorisierte. Die Kinder-Crew befindet sich mitten in einem heißen Sommer an der Schwelle des Erwachsenseins, wobei Romanzen die Gruppendynamik durcheinanderbringen. Natürlich ist aber wieder Gefahr in Verzug – sowohl alte als auch neue Feinde bedrohen den Frieden der Kleinstadt…Trailern ist zu entnehmen, dass sich "Stranger Things" treu bleiben wird. Die Monster werden noch elaborierter und letztlich wird der Kampf gegen das Böse wieder in der Erkenntnis kulminieren, dass Freundschaft mehr Kraft besitzt als Angst. Doch der Mix aus kindlichem Humor, 80er-Jahre-Nostalgie und effektivem Grusel wird Serienfans wohl wieder hemmungslos mitreißen. © Netflix