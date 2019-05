Top fünf in Deutschland: So beliebt ist der Franken-"Tatort"

NÜRNBERG - Fünf Fälle haben sie bereits gelöst, weitere sollen folgen. Das Ermittler-Team aus Franken ist aus der "Tatort"-Reihe nicht mehr wegzudenken, der Franken-"Tatort" hat sich nach Startschwierigkeiten im deutschen Fernsehen etabliert. Doch wie beliebt sind Paula Ringelhahn und Felix Voss wirklich? Wir geben die Antwort!

Der Franken-"Tatort" erfreut sich großer Beliebtheit im deutschen Fernsehen. © Felix Cramer, BR



"Ein Tag wie jeder andere" - der jüngste Franken-"Tatort" spielte in Bayreuth und überzeugte die deutschen Zuschauer. Neun Millionen Menschen schalteten am 24. Februar ein und fieberten mit den fränkischen Ermittlern Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) mit. Doch ist der Franken-"Tatort" wirklich so beliebt?

Ja, denn eine jüngst veröffentlichte Datenerhebung der "media control" zeigt, dass das fränkische Quintett bestehend aus Voss, Ringelhahn, Fleischer, Goldwasser und Schatz unter den fünf beliebtesten "Tatort"-Teams in Deutschland steht. Im Schnitt schalten 9,3 Millionen Menschen den Franken-"Tatort" ein, nur die Ermittler aus Dresden, Hannover und Münster erfreuen sich noch größerer Beliebtheit.

Besonders interessant: Der Franken-"Tatort" ist vor allem bei Menschen zwischen 50 und 64 Jahren, sowie bei Menschen ab 65 Jahren aufwärts extrem angesagt. Die Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren wird dominiert vom Hamburger Duo Tschiller (Til Schweiger) und Gümer (Fahri Yardim) und den Münsteraner Kult-Ermittlern Thiel und Boerne.

Der neue Franken-"Tatort" soll im Juni abgedreht werden. Die Handlung findet nach Stationen in Bayreuth, Würzburg und Bamberg nun wieder in Nürnberg statt. Für den Zeitraum zwischen Anfang Juni und Anfang Juli werden Laien-Schauspieler gesucht.

