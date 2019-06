Udo Lindenberg kommt auch 2020 nach Nürnberg

NÜRNBERG - Die Fans jubeln, die Kritiker sind hellauf begeistert, die Udo-Lindenberg-Tour 2019 ist längst ausverkauft. Doch 2020 geht es weiter: Udo kommt dann auch nach Nürnberg und München.

Am 25. Juni 2020 gastiert Udo Lindenberg in der Arena Nürnberger Versicherung, am 4. Juli 2020 gibt er ein Open-Air-Konzert auf dem Münchner Königsplatz. Mit opulentester Bühnenoptik, 80 Musikern, Sängern und Tänzern, zehn Nebelkanonen, zehn Spraymaster-Flammeneffekten, 120 Lautsprechern vor einer 250 Quadratmeter großen LED-Wand, zieht die Tourkarawane los.

Exklusiv für Zeitungsleser: Noch vor dem offiziellen Vorverkaufsstart am 29. Juni gibt es Eintrittskarten für das Nürnberger Konzert schon ab Mittwoch, 26. Juni, 10 Uhr, in allen Geschäftsstellen dieser Zeitung, Tel. 09 11/216 27 77.

