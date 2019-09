Vor drei Jahren erlebte Jan Brandt ("Ein Haus auf dem Land/eine Wohnung in der Stadt") in Erlangen den Tiefpunkt seiner bisherige Karriere: Gerade mal drei Zuhörer kamen zu seiner Lesung in die Stadtbibliothek. Jetzt hatte er hunderte von Zuhörern bei seiner Lesung am Hauptpodium und empfindet die Einladung "fast wie eine Auszeichnung". Vom Poetenfest hatte er schon gehört, war aber noch nie da. "So etwas vermutet man nicht an einem Ort wie Erlangen", meint Brandt und genießt die Atmosphäre im Sonnenschein. © Peter Roggenthin