"KaleidoLuna" heißt die neue Bühnenshow von DJ Bobo. Dementsprechend bildgewaltig war auch sein Auftritt am Sonntag in der Nürnberger Arena. Mit dynamischen Choreografien und bunten Lichtmustern verwandelte er den Konzertsaal in ein riesengroßes Kaleidoskop - unterlegt mit seinen neuen Songs und größten Hits.

Bei einer Schießerei auf dem Kiez sterben mehrere Menschen. Mit in die Sache verwickelt ist Rubins Sohn Tolja, der gerade ein Praktikum bei der Polizei absolviert und glücklicherweise nur ein paar Kratzer abbekommt. Mehr denn je muss Rubin kühlen Kopf bewahren und gemeinsam mit Karow herausfinden, weshalb der Routineeinsatz am Kotti aus dem Ruder gelaufen ist. Schon bald waten die Ermittler in einem Sumpf aus Drogen, V-Leuten und am Rande des Wahnsinns stehenden Streifenpolizisten.