Zauber-Nachschub: J.K. Rowling kündigt vier neue "Harry Potter"-Bücher an

Veröffentlichung als E-Books - Reaktionen der Fans durchwachsen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Egal ob Anhänger des Hufflepuff-Hypes oder Vertreter der Slytherin-Fraktion: Die Ankündigung, die Harry Potter – Autorin J.K. Rowling über ihre digitale Plattform "Pottermore" machte, bringt zahlreiche Muggel zum Jubeln. Nicht nur ein, nicht zwei, auch nicht drei, sondern gleich vier neue Bücher sollen in den kommenden Wochen auf Pottermore veröffentlicht werden.

Die Bücher sollen die Fans "noch einmal mit in die Vergangenheit zurücknehmen, um mehr über die traditionelle Folklore und Magie im Herzen der 'Harry Potter'-Geschichten zu erfahren", heißt es auf Pottermore. © Warner/dpa



Vier E-Books also, die den Fans neuen Zauberstoff liefern. Die Bücher sollen die Titel "Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts", "Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology", "Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy" und "Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures" tragen und jeweils eines der Schulfächer behandeln, das die Zauberschüler an Hogwarts belegen. Darin werden Lektionen, die im Unterricht in der Zauberschule gelehrt werden, beschrieben, heißt es. Es werden die Fächer Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste, Tränke und Kräuterkunde und Wahrsagerei und Astronomie zusammengefasst, die Pflege magischer Kreaturen erhält ein eigenes Band. Die Bücher sollen die Fans "noch einmal mit in die Vergangenheit zurücknehmen, um mehr über die traditionelle Folklore und Magie im Herzen der 'Harry Potter'-Geschichten zu erfahren", heißt es auf Pottermore.

Ever wondered where magic really came from? Introducing the Harry Potter: A Journey Through... non-fiction eBook shorts, adapted from the audiobook Harry Potter: A History of Magic and inspired by the @britishlibrary exhibition of the same name. https://t.co/bsp3X6QTMy pic.twitter.com/FDXIxUKlih — Pottermore (@pottermore) 24. Mai 2019

Im Grunde werden also all die Abenteuer des weltberühmten Zauberschülers Harry Potter sowie seiner Freunde Hermine Granger und Ron Weasley noch einmal aufgewärmt und zweitverwertet. Denn neue Geschichten und Handlungen dürfen die Fans dabei nicht erwarten.

So gibt es auch durchaus den ein oder anderen Fan, der seinen Unmut über die ewigen Erweiterungen und das Aufbauschen kund tut, die seit dem Abschluss der Serie regelmäßig auf Pottermore gepostet werden.

These are just plain books..not Harry Potter books. Unless they are about a new adventure Harry and the gang take on, its a waste of money for me. — Lillen bishop (@LilySpath) 30. Mai 2019

Das erste E-Book soll am 27. Juni 2019 erscheinen. Die Bücher werden laut ersten Informationen in Englisch, Deutsch und Französisch aufgelegt und können über Amazon, den Apple-Store oder Kobo bestellt werden.

