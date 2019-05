Zeit zum Aufräumen: Der Flohmarkt von Madame Claire

NÜRNBERG - Der Anlass für Madame Claires "Alles-muss-raus"-Aktion erscheint ziemlich düster: Der HERR selbst hat ihr im Schlaf das nahe Ende angekündigt. Als profaner Frühjahrsputz macht die Sache aber auch Sinn.

Steht vor den Trümmern ihres Lebens: Madame Claire (Catherine Deneuve).



Madame Claire Darling, dargestellt von der unvergleichlichen Catherine Deneuve, die auch schwachen Rollen starke Momente abgewinnt, hat nämlich ihr Leben als Steinbruchsbesitzer-Gattin und Witwe der Ausschmückung ihres Herrschaftssitzes gewidmet. Nippes, Meublage und Gemaltes in allen Formen, Farben und stets von gehobener Preisklasse verstopfen ein zerfallendes Zuhause, ruinös wie Madames Leben im Rückblick, dessen Trümmer sie nun loswerden möchte . . .

Die französische Autorenfilmerin Julie Bertuccelli, Jahrgang 1968 und durch ein Porträt ihres Kollegen Otar Iosseliani bekanntgeworden, hat eine Schwäche für beziehungsreiche Ausstattungen. Nach kreativ fruchtbaren Reisen nach Georgien und Australien, wo ihr bekanntester Film "The Tree" spielt, ist sie nun wieder in ihrem Heimatdorf gelandet, Wirkungskreis auch ihrer Künstlereltern und wunderschöne Kulisse für eine anfangs ziemlich verwirrende Lebensbilanz.

Madame Darling, die so selbstbewusst vor sich hin rauchende Königin des Nippes, leidet nämlich nicht nur an gelegentlichen Absencen. Sie kriegt es auch mit Tochter Marie (Chiara Mastroianni) zu tun, die nach 20 Jahren alarmiert von einer Freundin heimgekehrt ist, um als unerwünschter Eindringling nach dem Rechten zu sehen.

In Wahrheit beginnt nun die familieninterne Abrechnung, eine Überfülle von Andeutungen, Rückblenden und Stöbereien in altem Gerümpel, das nichts mehr gemein hat mit den schönen Dingen, "die die Seele heben", wie der Herr Pfarrer meinte, als er noch als Vertrauter von Madame dienen durfte. Über die in der Gegenwart agierenden Personen erfährt man kaum etwas, sie illustrieren nur die älter gewordenen Reste der vorgeführten Zerwürfnisse und Schicksalsschläge, die in den Rückblenden abgehandelt werden.

Das Finale, das Bertucelli ihrer schließlich doch bußfertigen Madame Darling spendiert, ist dagegen so spektakulär, dass man meinen könnte, der Regisseurin sei das beziehungsreiche Dahingetröpfel ihrer Herrenhaus-Schmonzette selbst etwas auf die Nerven gegangen. (F/94 Min.)

