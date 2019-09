Lage bei der Bahn entspannt sich nach Sturm im Norden

BERLIN - Nach Sturmschäden auf mehreren Bahnstrecken in Norddeutschland hat sich die Lage bei der Deutschen Bahn am Mittwoch entspannt.

Rettungskräfte helfen Bahn-Passagieren bei ihrem Weg aus dem liegengebliebenen ICE 1272 zu einer Bushaltestelle. © Horstmann (dpa)



Zwar komme es noch zu Verspätungen und Teilausfällen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Morgen. Zwischen Hannover und Bremen laufe der Regionalverkehr aber wieder, wenn auch auf eingleisiger Strecke. Die Strecke Hannover - Hamburg ist laut Bahn ebenfalls wieder eingleisig befahrbar. "Hier verkehren sowohl die Züge des Fernverkehrs als auch des Regionalverkehrs."

Ratlose Reisende: Wegen umgestürzter Bäume auf den Gleisen waren unter anderem die Verbindungen Hannover-Göttingen und Hannover-Uelzen gesperrt. © Peter Steffen (dpa)



Für beide Strecken behalten laut Bahn alle Fernverkehrsfahrkarten für Dienstag und Mittwoch ihre Gültigkeit und können kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende zeitlich flexibel genutzt werden. Dies gelte auch für zuggebundene Fahrkarten. Nach Angaben der Bahn sollen alle betroffenen Strecken am Nachmittag wieder frei sein. Erst dann könnten alle Züge wieder nach Fahrplan fahren.

Wieder mal das Wetter: Im Bahnhof von Hannover werden verspätete Züge angezeigt. © Peter Steffen (dpa)



Der Sturm hatte dem Bahnverkehr am Dienstagabend besonders im Norden und Nordosten Deutschlands große Probleme beschert: Passagiere mussten auf andere Züge ausweichen, Bäume, Unrat und Teile abgedeckter Dächer lagen in den Gleisen und Oberleitungen wurden beschädigt. In Hannover mussten 200 Menschen in zwei Zügen übernachten.

Feuerwehrleute an einem durch umgestürzte Bäume aufgehaltenen Zug auf der Strecke zwischen Bremen und Hannover. © TNN (dpa)



Aus einem anderen ICE, der von Chur in der Schweiz nach Hamburg unterwegs war, wurden 150 Fahrgäste bei Nienburg in Busse verfrachtet und nach Hannover gefahren. 300 weitere Menschen aus dem gleichen Zug warteten über zwei Stunden auf dessen Weiterfahrt. Um 1.35 Uhr am Mittwochmorgen setzte der Zug sich dann wieder in Bewegung.

Reisende warten im Bahnhof von Hannover: Stürmischer Wind hatte für starke Störungen im Bahnverkehr in Norddeutschland gesorgt. © Peter Steffen (dpa)



Der Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn war am Mittwoch der Meinung, dass die Auswirkungen angesichts der Sturmstärke zu stark ausfielen. Die Bahn sei Opfer eines "dualen Problems", sagte Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann.

Einerseits sei in den vergangenen Jahren der Rückschnitt von Sträuchern und Bäumen an den Bahnlinien vernachlässigt worden. Das sei zwar in den vergangenen zwei, drei Jahren nachgeholt worden, aber es gebe eben immer noch einen Rückstand. Zum anderen gebe es auch viele naturschutzrechtliche Bestimmungen, die den Baum- und Strauchschnitt zu bestimmten Zeiten einschränkten.

Der Bahnsprecher hingegen beteuerte, dass in den vergangenen zwei Jahren bereits sehr viel Rückschnittarbeiten vorgenommen worden seien. "Warum es jetzt an diesen Stellen so neuralgisch aufgetreten ist, muss man noch aufarbeiten."

Laut Deutschem Wetterdienst erreichte der Sturm zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend seinen Höhepunkt. In der Nacht habe sich der Wind deutlich abgeschwächt. Tagsüber werde der Wind im Binnenland zwar noch einmal etwas stärker, aber nicht mehr so stark wie am Dienstag.

In vielen Teilen Deutschlands können sich die Menschen nun noch einmal auf schöne Spätsommer-Tage freuen: Das gilt vor allem für den Südwesten und Westen - dort erwartet der DWD am Wochenende sonniges Wetter und entlang des Rheins Temperaturen bis zu 28 Grad.

