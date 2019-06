Für die 65. Ausgabe des Erlanger Schlossgartenfests haben sich die Gäste ordentlich herausgeputzt. In langen Kleidern beeindrucken die Frauen, während Männer in diesem Jahr auf Fliege und eine gewisse Lässigkeit setzen. Hier kommen die Bilder!

Bei bestem Sommerwetter ist das 65. Schlossgartenfest am Samstagabend in Erlangen gestartet. Tausende Besucher strömten in feiner Abendgarderobe in den Schlossgarten. Wir haben die festlichen Bilder!