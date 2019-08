Lauf-Spektakel zur Weißenburger Kirchweih

Der Rats-Runner steht für Sonntag, 18. August, ab 13.30 Uhr in den Startlöchern. - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der Rats-Runners-Lauf hat sich in den vergangenen Jahren bei der Weißenburger Kirchweih zu einem sportlichen und spektakulären Highlight für Teilnehmer und Zuschauer entwickelt. An diesem Sonntag, 18. August, ist es wieder so weit. Der Startschuss fällt um 13.30 Uhr am Seeweiher.

Reifen-Rallye: So wie für den Pleinfelder Kai Reißinger galt es im vergangenen Jahr auch für Hunderte weiterer Teilnehmer den Hindernisparcour beim Urban Run zu meistern.



Der sogenannte " Urban Run" ist inzwischen ausgebucht und die Online-Anmeldung ist geschlossen. Lediglich ein paar Plätze für Läufer/innen aus der Region haben die Organisatoren um Jens Zimmermann noch aufgehoben. Diese Plätze werden am Samstag, 17. August, ab 16.30 Uhr bei der Ausgabe der Startunterlagen noch an Nachmelder vergeben. "Wenn jemand noch einen Startplatz möchte, sollte er auf jeden Fall frühzeitig da sein", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Firma Dotlux vergibt an die ersten 40 Abholer von Startunterlagen ein kostenloses Starterpaket, das unter anderem ein hochwertiges Laufshirt enthält. Es lohnt sich also gerade für die heimischen Teilnehmer, am Samstag früh dran zu sein.

Zuschauerpunkt: Innenstadt

Startunterlagen sind das eine und vor allem für die Sportler interessant. Für die Zuschauer sind folgende Eckdaten entscheidend: Start ist ab 13.30 Uhr am Seeweiher. Gestartet wird in insgesamt sechs Gruppen im Abstand von fünf Minuten.

Interessanteste Zuschauerstelle ist die Weißenburger Innenstadt. Dort wird von 13.30 bis ca. 15.30 Uhr richtig Laufbetrieb sein. Lukas Sörgel und Stefan Müller haben sich auch wieder einige neue Hindernisse ausgedacht. Die Strecke ist extra wieder so gelegt, dass die ersten Läufer bereits auf dem Rückweg durch die Innenstadt sind, wenn die letzten noch auf dem Hinweg sind. "Es ist also nahezu ohne Pause etwas geboten", verspricht von daher auch Jens Zimmermann.

Die Siegerehrung und die Meisterschaftsfeier findet ab 16.30 Uhr im Weinzelt statt. Dort werden ca. 70 Pokale und viele Sachpreise übergeben. Zudem werden nicht nur die Weißenburger Gewinner, sondern auch die Erstplatzierten der Rats-Renners-Serie ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter www.ratsrunner.de.

