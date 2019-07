Leonardo DiCaprio stellt neue Umweltinitiative vor

vor 1 Stunde

LOS ANGELES - Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (44) baut sein Engagement als Umweltschützer mit einer weiteren Initiative aus. Zusammen mit Laurene Powell Jobs, Witwe des Apple-Gründers Steve Jobs, und einem US-Unternehmer gab er am Dienstag die Gründung der Organisation "Earth Alliance" bekannt.

Leonardo DiCaprio baut sein Engagement als Umweltschützer mit einer weiteren Initiative aus. © Jordan Strauss (dpa)



Sie wollen als Reaktion auf den Klimawandel in Bereichen wie erneuerbare Energien, sauberes Trinkwasser und Schutz von Ökosystemen mit Wissenschaftlern und Aktivisten initiativ werden.

DiCaprio hatte 1998 bereits die "Leonardo DiCaprio Foundation" ins Leben gerufen und mit der Stiftung Gelder in Höhe von über 100 Millionen Dollar für Umweltprojekte mobilisiert. Als Produzent brachte er 2007 den Dokumentarfilm "The 11th Hour" über die Klimaerwärmung in die Kinos. Er lebt nach eigenen Angaben schon lange umweltbewusst, fährt Hybridautos und nutzt Solarenergie.

