Wenn Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein am Freitag das 179. Annafest mit dem traditionellen Bieranstich eröffnet, wird ein altbekanntes Gesicht fehlen. Am Festplatz, schräg gegenüber vom Riesenrad, wird mancher Besucher vergeblich nach dem Stand von Franz Schwank suchen, der dort viele Jahre vor der Sandsteinmauer zu den unteren Kellern seine Speisen feilbot. Nach über 42 Jahren ist "Schwank´s Imbiss" nicht mehr am Annafest.

Der erste Ton fiel, Erlangen tauchte in Abendstimmung und sogleich wurde es magisch: Star-Geiger Nigel Kennedy machte aus "Klassik am See" am Dechsendorfer Weiher ein "Jazz am See". Hunderte Zuschauer lauschten dem Musiker in seiner fünfsätzigen Komposition zusammen mit den Hofer Symphonikern. Zusammen näherten sie sich den Themen Jazz, Rock, Klezmer, Irish Folk, Orientalik und Elektronik an.