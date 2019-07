Bei einem Unfall auf der A73 wurde eine 58-Jährige schwer verletzt. Sie verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, daraufhin fuhr sie eine Böschung hoch. Das Auto überschlug sich und rutschte auf dem Autodach auf die Fahrbahn zurück. Die Fahrerin wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Automobilclub Neunkirchen rief - und alle kamen. Ein riesiges Aufgebot an Oldtimern und Youngtimern tuckerte, ratterte und brauste am Sonntag nach Neunkirchen am Brand. Die zahlreichen Besucher konnten sich an auf Hochglanz polierten Motorrädern, Rennwagen, Traktoren und Limousinen aus vergangenen Tagen ergötzen.