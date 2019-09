Medaillen-Flut in der Sportschützenfamilie

Anna Meier von den Zimmerstutzen Kehl wurde Deutsche Meisterin - Bayern-Titel für Tina Grünwedel - vor 25 Minuten

NIEDERHOFEN - Es hat gerade einmal sechs Monate gedauert, dann war Anna Meier Gau-, Bezirks-, Bayerische und Deutsche Meisterin. Die Niederhofenerin schießt mit dem Luftgewehr für die Rot-Weiß-Schützen (RWS) Franken, ihr Heimatverein ist die Zimmerstutzengesellschaft (ZStG) 1910 Kehl, ein sogenannter RWS-Stützpunkt. Das Besondere an der Geschichte: Anna ist gerade einmal zwölf Jahre alt.

Treffsichere Schützinnen: Tina Grünwedel (links) und Anna Meier von der Zimmerstutzengesellschaft holten jetzt zusammen acht Medaillen. © Foto: Robert Renner



Treffsichere Schützinnen: Tina Grünwedel (links) und Anna Meier von der Zimmerstutzengesellschaft holten jetzt zusammen acht Medaillen. Foto: Foto: Robert Renner



Ihr Talent als Sportschützin kommt freilich nicht von ungefähr. Opa Karl Grünwedel war lange Jahre Schützenmeister der ZStG Kehl, ihr Vater Michael hat das Amt aktuell inne. Ihre Mutter Tanja Meier war ebenfalls schon Bayerische und Deutsche Meisterin. Deren Schwester Simone Schmoll, damals noch unter dem Mädchenname Grünwedel, brachte es auf je zwei bayerische und deutsche Titel.

Erfolgreichste unter den drei Grünwedel-Schwestern ist Annas Tante Tina. Sie trug sich in den RWS-Franken-Medaillenspiegel unter anderem mit 26 Medaillen bei Bayerischen, neun bei Deutschen und zwei bei Europameisterschaften ein. Insgesamt hat sie mit dem RWS Franken 49 Medaillen geholt. Mit Tina trainiert Anna Meier, wenn sie im Niederhofener Schützenheim zum Luftgewehr greift. In aller Regel trainiert sie zweimal pro Woche, einmal am heimischen Schießstand und einmal am RWS-Stützpunkt in Windsbach. Zusätzlich absolvierte sie Lehrgänge, für die Deutsche Meisterschaft kamen vier Wochen intensive Vorbereitung hinzu.

Reihenweise Titel gesammelt

Begonnen hatte der Medaillenregen bei den Gaumeisterschaften im Schützengau Weißenburg. Es folgte die mittelfränkische Bezirksmeisterschaft, bei der Anna Meier mit der Mannschaft RWS Franken 1, zu der neben ihr zwei weitere junge Schützinnen gehörten, den Titel bei den Schülern im Dreistellungskampf mit dem Luftgewehr holte. In der Einzelwertung errang sie den dritten Platz.

Bei der Bayerischen Meisterschaft holte sie ebenfalls im Dreistellungswettbewerb mit der RWS-Franken-Mannschaft mit Luisa Rühl (Schützenverein Petersaurach) und Hanna Stubenrauch (Sportschützenverein Aischgrund) den Vizetitel. Den Meistertitel errang das Trio im Luftgewehr-Wettbewerb.

Bei den Deutschen Meisterschaften, die auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück bei München ausgetragen wurden, sicherte sich die RWS-Franken-Mannschaft in der gleichen Besetzung im Dreistellungskampf bei den Schülern den Meistertitel. Im Luftgewehr-Wettbewerb gab es Silbermedaillen für Luisa Rühl, Hanna Stubenrauch und Anna Meier.

Damit aber nicht genug des Edelmetalls für Schützinnen der ZStG Kehl. Tina Grünwedel wurde ebenfalls mit der RWS-Franken-Mannschaft mit dem Luftgewehr Bezirksvizemeisterin. Bei der Bayerischen Meisterschaft errang sie mit dem gleichen Team den ersten Platz.

Die Rot-Weiß-Schützen Franken wurden im November 1986 als Leistungsverein gegründet. Zuvor hatten die Auswahlmannschaften aus Mittelfranken bei Vergleichsschießen auf Landesebene regelmäßig das Nachsehen. Nach jahrelangen Diskussionen einigten sich die Gaue des Bezirks schließlich darauf, ihre talentierten jugendlichen Schützen in einem gemeinsamen Verein zusammenzufassen und zu fördern. So konnten und können schlagkräftigere Mannschaften gebildet werden.

Bereits kurz nach der Gründung trug das Konzept Früchte. Und die positive Entwicklung hielt an. Bis heute haben die Rot-Weiß-Schützen knapp 350 Mannschaftstitel und 130 Einzeltitel errungen. Bei Europa- und Weltmeisterschaften holten RWS-Sportler bereits elfmal erste Plätze. Für Anna Meier werden die Medaillen aus der Deutschen Meisterschaft vermutlich auch nicht die letzten bleiben.

ROBERT RENNER