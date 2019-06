Mega-Offerte: Atlético bietet 126 Millionen für João Félix

MADRID - Der spanische Erstligist Atlético Madrid hat das höchste Angebot seiner Clubgeschichte für den portugiesischen Jungstürmer João Félix abgegeben.

Ist bei Benfica der Shootingstar: João Félix. Foto: Arne Dedert (dpa)



Die Rojiblancos wollten 126 Millionen Euro für den Angreifer zahlen, teilte Benfica Lissabon mit, wo der 19-jährige Shootingstar derzeit unter Vertrag steht. Die Offerte, die über der festgeschriebenen Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro liegt, werde geprüft, so Benfica. Eine Zustimmung der Portugiesen gilt als so gut wie sicher.

Zuvor hatten sich zahlreiche europäische Spitzenclubs um eine Verpflichtung des Offensivspielers bemüht. Im Europa-League-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt hatte er beim 4:2-Sieg Benficas im Hinspiel drei Tore erzielt.

In Madrid soll Félix, der seit kurzem auch in Portugals Nationalelf spielt, den französischen Weltmeister Antoine Griezmann ersetzen. Der will Atlético nach fünf Jahren verlassen und vermutlich zum Meister FC Barcelona wechseln.

