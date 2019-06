Mehr Müll im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

WEISSENBURG - In Sachen Abfallverwertung ist der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ganz vorne mit dabei, doch die Abfallmengen insgesamt werden einfach nicht weniger. Stattdessen gab es 2018 einen Anstieg in Sachen Müll - und das obwohl die Haushalte weniger Abfall produzierten.

Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wurde 2018 erneut mehr Müll produziert als im Vorjahr.



Sachgebietsleiter Michael Hufnagel wirkt ein bisschen frustriert. "Wir haben einfach keine Erfolge bei der Abfallvermeidung." Dabei ist es das, was er und seine Kollegen seit vielen Jahren als Mantra wiederholen: Der beste Müll ist nicht der, der verwertet wird, sondern der, der erst gar nicht anfällt. Doch bei den Bürgern fruchtet das nicht wirklich.

Stattdessen ist für 2018 wieder ein Anstieg zu verzeichnen: Insgesamt 47 804 Tonnen oder 507,1 Kilogramm je Einwohner entspricht einem Plus von 4,2 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte es einen dezenten Rückgang gegeben, doch ansonsten weist der Weg seit dem Jahr 2000 nach oben. "Das ist auch konjunkturell bedingt", weiß Abfallexperte Hufnagel.

Es fehlt an Kapazitäten

Wobei es jeweils intern ein paar Verschiebungen gibt. Diesmal steht einem Plus bei Haus- und Sperrmüll ein Minus beim Gewerbemüll gegenüber. Letzteres hat wohl mit dem Alter der Müllverbrennungsanlagen in Süddeutschland zu tun.

Die meisten Müllverbrennungsanlagen (MVA) wurden in den 1990er-Jahren gebaut. Nun müssen die Anlagen gewartet und zum Teil erneuert werden, erläuterte Hufnagel. Das führt zu Ausfallzeiten. Für den Landkreis ist das kein Problem. Er hat mit der MVA in Würzburg einen langfristigen Vertrag und wird seinen Abfall auf jeden Fall los. Die Müllofenbetreiber haben da auch einen gegenseitigen Ausfallverbund.

Für Unternehmen gilt das so aber nicht. Sie liefern kurzfristig dahin, wo Kapazitäten frei sind und man ihren Müll nimmt. Doch angesichts der Revisionszeiten fehlt es an Kapazitäten; und so müssen die Unternehmen nun schauen, wo und wie sie ihre gewerblichen Abfälle loswerden.

Menschen sind zu Abfalltrennung bereit

Haus- und Sperrmüll zusammen fallen pro Landkreisbewohner 127,6 Kilogramm an. Das ist ein Plus von 4,7 Prozent. Da tröstet den Fachmann dann auch die konstant hohe Verwertungsquote von 74 Prozent nicht wirklich. Weißenburg-Gunzenhausen ist hier seit jeher ganz vorne dabei. Das hat damit zu tun, dass man früh die Papier- und die Biotonne eingeführt hat und generell die Menschen bereit sind, ihren Abfall zu trennen und zum Wertstoff- oder Recyclinghof zu bringen.

Insgesamt kamen über die verschiedenen Sammelsysteme 34.376 Tonnen oder 364,6 Kilogramm je Einwohner im Landkreis zusammen. Ein Plus von 4,9 Prozent. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sind 33.000 Tonnen und etwas mehr als 348 Kilogramm.

Mehr Bauschutt

Die Verschiebungen innerhalb der einzelnen Fraktionen hat sehr unterschiedliche Gründe, erläuterte Hufnagel den Mitgliedern im Umweltausschuss. Bei Grün- und Gartenabfällen spielt das Wetter eine Rolle. Bei den Fetten hängt es ganz stark davon ab, wie die Leerungstermine liegen und für welches Jahr sie statistisch erfasst werden. Bei Kleidung und Schuhen macht sich aktuell bemerkbar, dass aufgrund unsicherer politischer Situationen der Weiterverkauf Probleme macht. Und die anhaltend hohe Bautätigkeit beschert schlicht mehr Bauschutt.

Die Mengen, die über die Wertstoffe umgesetzt werden, steigen seit Jahren stetig. Vor zehn Jahren war man in Weißenburg bei gut 26.000 und in Gunzenhausen bei knapp 19 000 Tonnen im Jahr. Nun sind es fast 43.000 und gut 33.000 Tonnen. Man müsse darüber nachdenken, wie das auf Dauer zu bewerkstelligen ist und wie man gegebenenfalls nachsteuern kann, warf Abfallfachmann Hufnagel einen Blick in die Zukunft. Baulich wird es aber sowohl in Weißenburg als auch in Gunzenhausen immer schwieriger; noch etwas zu tun, um Abläufe zu optimieren.

