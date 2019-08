Meisterliche Weißenburger Tennis-Herren

Spannung pur: WTC-Team machte den Bezirksliga-Aufstieg am letzten Spieltag perfekt - vor 42 Minuten

WEISSENBURG - Das Herren-Team des Weißenburger Tennisclubs hat eine herausragende Saison in der Bezirksklasse mit einem Sieg im "Endspiel" gegen Grün-Weiß Fürth gekrönt und steigt nun als Meister in die Bezirksliga auf.

Meisterliches Herrenteam des Weißenburger Tennisclubs: Karel Kacaba, Christian Herrmann, Wolfgang Schweiger, Kris Most (stehend von links), Andreas Dinkelmeyer und Simon Klenner (kniend von links). Im Bild fehlt Julian Scholz. © Foto: Weißenburger Tennisclub



Das Beste kommt zum Schluss: Die erste Herrenmannschaft des Weißenburger TC hat sich am letzten Spieltag der Bezirksklasse die Meisterschaft geholt und steigt in die Bezirksliga auf.

Die Dramaturgie wollte es so, dass das abschließende Match auch zum entscheidenden um den Aufstieg werden sollte. Die Weißenburger Tennisherren empfingen den bisher ungeschlagenen Tabellenersten TC Grün-Weiß Fürth auf ihrer Anlage und es war klar, dass nur eine Spitzenleistung den angestrebten Erfolg bringen würde.

Nach der ersten Runde lagen die Hausherren bereits 1:2 zurück, nur Kris Most auf Position vier konnte nach einer umkämpften Partie mit 6:4 und 7:6 den Platz als Sieger verlassen. Die zweite Runde verlief aus Weißenburger Sicht dann allerdings perfekt: Sowohl Wolfgang Schweiger (Position eins) als auch Andreas Dinkelmeyer (Position drei) gewannen ihre Partien souverän und brachten ihr Team mit 3:2 in Führung. Das letzte Einzel geriet zu einem Spiel auf Messers Schneide, in dem sich Simon Klenner (Position fünf) als der Nervenstärkere erwies und seinen Gegner aus Fürth im Super-Tiebreak des dritten Satzes mit 13:11 niederrang.

Somit lag der WTC vor den abschließenden Doppeln mit 4:2 vorne und benötigte nur noch einen weiteren Punkt zum Sieg. Eine durch die Nominierung von Christian Herrmann möglich gewordene geschickte Aufstellung führte letztendlich zum Erfolg: Die Paarungen Schweiger/Most und Dinkelmeyer/Klenner sorgten für den 6:3-Gesamterfolg und machten somit den Aufstieg endgültig perfekt.

Der Sieg über Fürth war die Krönung einer insgesamt herausragenden Saison. Die Herren verloren lediglich das erste Spiel gegen Altenberg (4:5), bei dem jedoch die Nummer eins, Wolfgang Schweiger, wegen eines Bänderrisses passen musste. In den folgenden Partien beherrschten die Weißenburger ihre Gegner und erwiesen sich dabei als harmonische Einheit.

Die personelle Kontinuität ist dabei sicherlich ein Baustein des Erfolgs: Die Mannschaft, bestehend aus Wolfgang Schweiger, Karel Kacaba, Kris Most, Simon Klenner und Julian Scholz, spielt seit Jahren zusammen und bekam dieses Jahr durch die Rückkehr von Andreas Dinkelmeyer aus Treuchtlingen Verstärkung.

Darüber hinaus erhält das Team immer wieder Unterstützung von anderen Herrenmannschaften, wie in diesem Jahr von Johannes Herrmann (Herren II) sowie Christian Herrmann und Thomas Moissl (beide Herren 50). "Angesichts dieses guten Zusammenhalts im Weißenburger TC muss es den Spielern vor dem höheren Niveau in der Bezirksliga nicht bange sein", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

wt