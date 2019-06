Literweise Franziskaner-Weißbier haben am Freitagnachmittag und bis in den Abend hinein den Verkehr auf der A3 am Kreuz Erlangen lahm gelegt. Mehrere Paletten voller Bier waren dort von einem Sattelzug gerutscht.

Am Samstag drehte sich an der Fürther Freiheit alles um den Läufernachwuchs: Schon die Ein- und Zweijährigen gingen am Vormittag an den Start, am frühen Nachmittag zeigten dann die Großen ihr Können auf der 2800-Meter-Strecke.