Die Hochseilartisten sorgen in luftigen Höhen für Schnappatmung. Scheinbar ohne den Hauch von Höhenangst schwingen sich akrobatisch durch die Lüfte. So manchem Zuschauer wird dabei schon beim Zuschauen schwindelig. Die Motorradnummer ist dabei eines der Highlights: In 40 Meter Höhe fahren die Artisten dabei von Plateau zu Plateau. © Michael Matejka