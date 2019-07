Mutmaßlicher Täter von Frankfurt war in psychiatrischer Behandlung

BERLIN - Der mutmaßliche Täter von Frankfurt war in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung. Wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte, seien bei einer Hausdurchsuchung Dokumente gefunden worden, die darauf schließen lassen.

dpa