Neue Großkundgebung in Moskau gegen Polizei-Willkür

vor 16 Minuten

MOSKAU - Bei einer Großkundgebung in Moskau wollen an diesem Sonntag Tausende Menschen gegen Polizeiwillkür und für freie Medien in Russland demonstrieren. Anlass ist das jüngste Vorgehen der russischen Polizei gegen den Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow.

Unterstützer des Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow zeigen in Moskau Zeitungsartikel mit dem Titel «Ich bin/Wir sind Iwan Golunow». © Dmitri Lovetsky/AP (dpa)



Unterstützer des Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow zeigen in Moskau Zeitungsartikel mit dem Titel «Ich bin/Wir sind Iwan Golunow». Foto: Dmitri Lovetsky/AP (dpa)



Es ist bereits die zweite Demonstration in dieser Woche, diesmal ist sie aber für 20.000 Teilnehmer zugelassen. Bei einer nicht genehmigten Solidaritätskundgebung für den Reporter waren am Mittwoch Hunderte Menschen festgenommen worden.

Am vergangenen Mittwoch gab es bei den ersten Protesten gegen Polizei-Willkür im Falle des Enthüllungsjournalisten Golunow Dutzende Festnahmen. © Pavel Golovkin/AP (dpa)



Am vergangenen Mittwoch gab es bei den ersten Protesten gegen Polizei-Willkür im Falle des Enthüllungsjournalisten Golunow Dutzende Festnahmen. Foto: Pavel Golovkin/AP (dpa)



Die Polizei hatte dem 36-Jährigen Drogen untergeschoben, um ihn ins Gefängnis zu bringen. Er hatte mafiöse und korrupte Strukturen in Polizei und Geheimdienstapparat aufgedeckt. Zuvor war der Mitarbeiter des kritischen Internet-Portals Medusa monatelang bedroht worden.

Polizisten bilden eine Blockade: Die Festnahme des Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow treibt Abertausende Moskauer auf die Straße. © Pavel Golovkin/AP (dpa)



Polizisten bilden eine Blockade: Die Festnahme des Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow treibt Abertausende Moskauer auf die Straße. Foto: Pavel Golovkin/AP (dpa)



Am Dienstagabend kam Golunow nach beispiellosem internationalen Protest überraschend auf freien Fuß. Das Innenministerium ließ die Vorwürfe fallen und ermittelt jetzt gegen eigene Beamte. Kremlchef Wladimir Putin entließ in einem für russische Verhältnisse ungewöhnlichen Schritt zwei Polizeigeneräle.

Iwan Golunow in einer Zelle im Gerichtssaal. Der renommierte Reporter ist wieder frei und wird nicht angeklagt. © Dmitry Serebryakov/AP (dpa)



Iwan Golunow in einer Zelle im Gerichtssaal. Der renommierte Reporter ist wieder frei und wird nicht angeklagt. Foto: Dmitry Serebryakov/AP (dpa)



Zu der Kundgebung unter dem Motto "Gerechtigkeit für alle" aufgerufen haben Journalistenverbände und Menschenrechtler. Sie kritisieren, dass solche inszenierten Strafverfahren gegen Andersdenkende oder auch in der Geschäftswelt beinahe systematische Züge in Russland trügen. Abgeordnete des russischen Parlaments kündigten an, die Anti-Drogen-Gesetzgebung zu überarbeiten.

dpa