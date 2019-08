Pakistans Premier warnt vor Eskalation im Kaschmirkonflikt

ISLAMABAD/NEU DELHI - Inmitten der Spannungen um Kaschmir hat Pakistans Premierminister Imran Khan Indien vorgeworfen, Angriffe auf den pakistanischen Teil der Gebirgsregion zu planen. Sein Land habe entsprechende Geheimdienstinformationen.

Pakistans Premierminister Imran Khan. Foto: How Hwee Young/European Pressphoto Agency POOL/AP (dpa)



"Ich warne [den indischen Premierminister] Narendra Modi, dass unsere Reaktion noch stärker sein wird", sagte Khan in einer Rede zum pakistanischen Unabhängigkeitstag im Parlament des pakistanischen Teils Kaschmir am Mittwoch. "Unsere Streitkräfte, unsere ganze Nation ist bereit zu reagieren."

Indien und Pakistan streiten sich schon seit mehr als 70 Jahren um die Himalaya-Region. Zwei Kriege wurden deswegen bereits geführt. Beide Atommächte beherrschen jeweils einen Teil von Kaschmir, ein weiterer Teil gehört zu China.

Weil die indische Regierung ihrem Teil Anfang vergangener Woche den Autonomiestatus entzogen hatte, bat Pakistan inzwischen die Länder des UN-Sicherheitsrats um eine Sondersitzung. Der Entzug des Autonomiestatuts berge eine "Gefahr für den Weltfrieden", schrieb Außenminister Shah Mehmood Qureshi in einem Brief an das UN-Gremium, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Aus Diplomatenkreisen verlautete, dass das Thema vielleicht noch diese Woche auf die Tagesordnung gesetzt werde.

Die bisherige Autonomieregelung sicherte de indischen Teil Kaschmirs unter anderem eine eigene Verfassung und weitgehende Kompetenzen. Viele Kaschmirer sind gegen die Neuregelung.

Die indische Polizei bestätigte, dass es Verletzte bei Protesten gegen die Neuregelung gegeben hat. "Es gab ein paar wenige Verletzungen durch Schrotkugeln, die Leute wurden behandelt und dann zurückgeschickt", sagte ein Polizeisprecher. Die indische Behörden weisen aber weiterhin Medienberichte zurück, wonach es in den vergangenen Tagen im Kaschmir-Tal größere Proteste gegeben habe. Dies können Journalisten wegen der eingeschränkten Bewegungsfreiheit vor Ort kaum nachprüfen. Laut dem Gouverneur der indischen Kaschmir-Region, Satya Pal Malik, sollen mehrere Einschränkungen nach dem indischen Unabhängigkeitstag am Donnerstag gelockert werden. Dies sagte er der Zeitung "Times of India".

