120.000 Euro Schaden: DHL-Mitarbeiter klauen Paketinhalte

Leere Pakete weiterverschickt - Wertsachen aus 75 Paketen entwendet

KÖLN - Aufgrund von "Unregelmäßigkeiten" bei Lieferungen hatte DHL die Polizei informiert. Diese ermittelte umfangreich, bis sich herausstellte: Drei Mitarbeiter des Innendienstes öffneten immer wieder Pakete und steckten deren Inhalt ein - der entstandene Schaden ist immens.

Drei Männer stahlen unter anderem Handys, Armbanduhren, Damenhandtaschen von Luxusmarken, Münzsammlungen, Sportschuhe und Designerartikel aus 75 DHL-Paketen. Foto: Polizei Köln, dpa



Drei Innendienstmitarbeiter des Paketdienstes DHL sollen in einem Zustellzentrum in Köln Wertsachen aus 75 Paketen entwendet und diese dann leer weiterverschickt haben. Fast 200 Pakete seien von ihnen 2018 geöffnet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Sie stahlen demnach unter anderem Handys, Armbanduhren, Damenhandtaschen von Luxusmarken, Münzsammlungen, Sportschuhe und Designerartikel. Der haftungsrechtliche Schaden beläuft sich demzufolge auf 120.000 Euro.

Die Polizei war von DHL auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht worden, daraufhin begannen umfangreiche Ermittlungen, die am Ende zur Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen führten. Gegen die drei Männer im Alter von 56, 55 und 32 Jahren wurde nun ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichem und gewerbsmäßigem Diebstahl eingeleitet worden.

Außerdem wurden Verfahren wegen Hehlerei-Verdachts gegen Familienangehörige und Bekannnte eingeleitet, die von den drei Hauptverdächtigen mit dem Diebesgut bedacht worden sein sollen. Die drei Mitarbeiter seien mittlerweile entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher.

