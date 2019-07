20 Schafe in Nordtirol gerissen: Bär in Verdacht

"Hinweise auf einen Bären"" - Spaziergänger zu Vorsicht angehalten - vor 20 Minuten

INZING - In Tirol sind in den vergangenen Tagen rund 20 Schafe gerissen worden. Es spreche vieles dafür, dass es sich dabei um das Werk eines Bären handelt, teilte das Land Tirol am Donnerstag mit. "Das Rissbild zeigt, dass es mehr als ein Fuchs war, und es gibt Hinweise auf einen Bären", sagte eine Sprecherin des Landes.

Sichtungen oder eine Bestätigung über eine DNA-Analyse gebe es aber bisher nicht.

Die toten Tiere wurden bei Inzing im Almgebiet zwischen Sellraintal und Inntal gefunden. Die Tierhalter und die Jäger wurden gebeten, aufmerksam zu sein und Beobachtungen zu melden. Unmittelbare Gefahr für Wanderer bestehe nicht. Das Land empfiehlt aber, auf den offiziellen Wanderwegen zu bleiben und sich durch Reden oder Singen bemerkbar zu machen.

In Tirol wurden zuletzt mehrfach Bären gesichtet. Anfang Juni war ein Bär von einer Wildkamera im Pitztal aufgenommen worden, kurz zuvor waren dort mehrere Schafe gerissen worden. Ende Juni tappte ein Bär dann bei Reutte unweit der deutsch-österreichischen Grenze in eine Wildkamera. Ob es sich bei den Vorfällen immer um dasselbe Tier handelte, war zunächst nicht klar.

dpa