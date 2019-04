80-jährige Rentnerin in eigener Wohnung vergewaltigt

Der Einbrecher hatte zuvor Diebesgut in der Wohnung gesammelt - vor 1 Stunde

OLDENBURG - Am Donnerstagabend brach ein Unbekannter in Oldenburg in die Wohnung einer 80-jährigen Rentnerin ein. Dort vergewaltigte er die Frau und floh.

Am vergangenen Donnerstagabend hielt sich die Seniorin in der Küche auf, als sie Geräusche und Licht aus dem Flur bemerkte. Sie sah nach und traf dort auf einen Einbrecher, woraufhin es zu dem Sexualdelikt kam. Bei diesem Übergriff wurde die 80-Jährige leicht verletzt. Der Täter flüchtete anschließend aus der Haustür.

Wie die Polizei Oldenburg mitteilte, kam der etwa 20-jährige Mann durch ein geöffnetes Fenster in die Hochparterre-Wohnung der Oldenburgerin. Dort angekommen, begann der Täter nach Diebesgut zu suchen. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Aussage einer Zeugin soll eine Person, auf die die angegebene Beschreibung der Rentnerin passt, nachmittags auf einer Parkbank in der Nähe des Tatorts gesehen worden sein.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mlk