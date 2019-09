A3 in Bayern: Polizei findet 33 ungekühlte Schweine

PASSAU - Eine eklige Entdeckung machten Beamte der Grenzpolizei Passau bei der Kontrolle eines Hochdachkombis: 33 geschlachtete Schweine hatte dessen Fahrer dabei - und das ungekühlt.

Zu dem Fund kam es am Mittwochmorgen, als die Grenzpolizei bei Passau auf der A3 einen Fiat Doblo kontrollierte, wie die Polizei Niederbayern auf Facebook schreibt. Als die Beamten die Türen des Laderaum öffneten, entdeckten sie dort 33 geschlachtete Schweine - und das ohne jegliche Kühlung und ohne dass sämtliche andere Hygienevorschriften eingehalten wurden.

Der Fahrer war mit den toten Tieren aus den Niederlanden losgefahren und bereits zehn Stunden unterwegs gewesen, als die Polizei in anhielt. Als Ziel seiner Reise gab der 52-Jährige Wien an. Bis dorthin wären es weitere drei bis vier Stunden Fahrt gewesen. Was in der österreichischen Hauptstadt mit den Schweinen passieren sollte, gab der Mann nicht an. Die Polizei geht aber davon aus, dass die Schweine zum menschlichen Verzehr bestimmt waren und entsprechend weiterverarbeitet worden wären.

Die Beamten beschlagnahmten die Schweine, sie wurden vom Landratsamt entsorgt. Dieses entscheidet auch, ob und in welcher Höhe eine Geldstrafe gegen den 52-jährigen Fahrer verhängt wird.

