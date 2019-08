Aachen: Mann wird aus Karusell geschleudert und verletzt sich lebensgefährlich

Der 47-Jährige geriet wohl in Panik - und wurde gegen eine Wand geschleudert - vor 1 Stunde

AACHEN - Schock auf der Aachener Kirmes: Während einer Karusellfahrt gerät ein Mann in Panik und versucht, sich aus seiner Gondel zu befreien. Dabei wird er aus dem Karusell geschleudert und lebensgefährlich verletzt.

Ein 47-Jähriger ist auf der Aachener Kirmes aus einem Karussell geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei vor dem Unfall am Montag in Panik geraten und habe versucht, während der Fahrt die Gondel zu verlassen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Dann sei der Mann gegen eine Wand geschleudert worden. Den Angaben zufolge hatte der Betreiber noch versucht, das Karussell zu stoppen.

dpa