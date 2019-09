Ab hier wird es für Ohren gefährlich: So wird Lärm gemessen

NÜRNBERG - Immer wieder gibt es vor allem bei Anwohnern in Innenstädten Beschwerden über Ruhestörungen und Lärmbelästigung - auch hier in Franken. Doch: Was ist eigentlich noch erlaubt, wo ist die rechtliche Grenze und vor allem: Ab wann müssen wir uns um unser eigenes Gehör sorgen? Hier kommt die Aufklärung!

Bilderstrecke zum Thema Zwischen Krach und Ruhestörung: So wird Lärm gemessen Lautstärke zu messen und darzustellen ist sehr kompliziert, da das menschliche Gehör so seine Eigenheiten hat. Es unterscheidet leisere Geräusche stark voneinander, während es bei hohen Schallpegeln die Unterschiede nicht mehr so genau wahrnimmt. Deswegen wurde die Einheit Bel eingeführt. Sie ist nach dem Erfinder des Telefons benannt, nach Alexander Graham Bell. Ein Dezibel ist der zehnte Teil eines Bels. Eine Zunahme von zehn Dezibel entspricht etwa einer Verdopplung der empfundenen Lautstärke. Doch wann wird es für unser Gehör gefährlich und welche Lärmpegel sind wann erlaubt? Unsere Bildergalerie gibt Auskunft.