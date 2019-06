Abiturienten weisen gravierende Wissenslücken im Studium auf

BERLIN - Kritische Rückmeldungen aus Hochschulen: Immer mehr Studierende würden so große Wissenslücken aufweisen, dass ihre Studierfähigkeit immer weniger gegeben ist. Vor allem in bestimmten Fächern würden die Abiturienten mit großen Defiziten an die Hochschulen kommen, bemängelt der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt.

Alt hat große Wissenslücken bei Abiturienten bemängelt. "Es gibt gravierende Mängel, was die Studierfähigkeit zahlreicher Abiturienten angeht", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag. "Wir leben in der Fiktion, dass mit dem Abitur die Voraussetzungen für das Studium erfüllt sind. Die Realität zeigt: Viel zu oft stimmt das nicht."

Das gelte insbesondere für die Fächer, in denen Mathematik die Grundlage ist. "Die Studienanfänger erfüllen die Voraussetzungen deutlich schlechter als früher." Aber auch in Sachen Textverständnis und Schreibfähigkeiten gebe es kritische Rückmeldungen aus den Hochschulen. "Selbst Literaturwissenschaftler sagen: Es wird immer schwieriger, die jungen Menschen in den Seminaren zum Lesen zu bringen. Längere Texte zu lesen und zu schreiben falle den Studierenden schwerer." Es habe offenbar eine erhebliche Verschlechterung innerhalb der vergangenen fünf Jahre gegeben.

