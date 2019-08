Abstimmung: Wer ist der größte Verpackungssünder?

Deutsche Umwelthilfe lässt Verbraucher über unsinnigsten Produkte entscheiden - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Auf diesen Preis ist niemand heiß: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat den "Goldenen Geier" für die absurdeste Einweg-Plastikverpackung ausgeschrieben. Nominiert sind sechs Produkte von Rewe, Lidl, Haribo, Nestlé und Reckitt Benckiser. Abstimmen im Internet darf jeder bis zum 30. August.

In Deutschland fallen jedes Jahr rund 18 Millionen Tonnen an Verpackungsabfällen an, vor allem Kunststoff, Papier, Karton und Pappe. © Bernd Wüstneck/dpa



"Durch den Negativpreis geben wir den Verbrauchern eine Stimme, die Hersteller und Vertreiber für unsere Umwelt in die Pflicht zu nehmen", erklärt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Heute kämen in Deutschland "aufgrund der industriefreundlichen Abfallpolitik der Bundesregierung" rechnerisch auf jeden Einwohner 37 Kilogramm Plastikverpackungen im Jahr. 1995 seien es erst 19 Kilogramm gewesen.

Die nominierten Produkte stehen für die DUH exemplarisch für diese Entwicklung. Zum Beispiel die abgepackten Wassermelonen-Häppchen der Marke "Rewe to go". Verkauft würden 200 Gramm vorportionierte Melonenwürfel in rund 17 Gramm Einwegplastik, so die Kritik. Zur Nominierung für die "Haribo Goldbären Minis" heißt es: "Weniger Inhalt, mehr Müll, höherer Preis: Haribo lässt sich seinen abfallintensiven ,Klassiker im Miniformat‘ auch noch teuer bezahlen."

Zur Wahl steht auch ein einzeln verpacktes Stück Apfelkuchen der Lidl-Eigenmarke "chef select to go". Die DUH spricht vom " absoluten Verpackungswahnsinn". "Angenommen, ein ganzer französischer Apfelkuchen hat zwölf Stücke, schafft es der Discounter mit nur sieben Kuchen, ein Kilo Plastikmüll zu produzieren", rechnen die DUH-Experten vor.

Daneben droht der "Goldene Geier" auch den Finish-Spülmaschinentabs von Reckitt Benckiser, den 0,33-Liter-Flaschen der Nestlé-Marke Vittel im Achterpack und den Verpackungen des Edeka-Kräuterparadieses – schließlich könnten Kräuter auch einfach per Gummiband portioniert werden.

Nominierte wehren sich

Die betroffenen Unternehmen wehren sich gegen die Nominierung und versichern, man suche bereits ständig nach Möglichkeiten, Abfall zu reduzieren. Eine Nestlé-Sprecherin etwa erklärt, die kritisierten Vittel-Flaschen bestünden heute schon zu 35 Prozent aus recyceltem PET. "Wo immer sinnvoll und möglich, versuchen wir, Plastikabfall zu vermeiden und zu minimieren."

Ein Haribo-Sprecher betont ebenfalls, Verpackungsabfall sei "ein ernstes Thema, das uns als Unternehmen sehr beschäftigt". Er verweist aber auch darauf, dass die Minibeutel "aufgrund ihrer einfachen Portionierbarkeit von Konsumenten genutzt und nachgefragt werden – beispielsweise als süße Belohnung für zwischendurch".

Mit der Nachfrage nach verpackten Produkten, die "einen unkomplizierten Verzehr zwischendurch ermöglichen", argumentiert gleichfalls eine Lidl-Sprecherin. Aber natürlich analysiere man regelmäßig, wo man auf Plastik verzichten könne. Speziell den nominierten Apfelkuchen etwa nehme man in diesen Tagen aus dem Angebot.

Abstimmen für den "Goldenen Geier" kann man unter www.duh.de/goldenergeier.