"Adoptierstuben": Fressnapf vermittelt jetzt Tierheim-Tiere

Unternehmen startet weitere Einrichtung in Tübingen - vor 11 Minuten

TÜBINGEN - Fressnapf gehört zu den größten Futterhändlern Deutschlands - und will jetzt bei der Vermittlungen von Tieren aus dem Tierheim helfen. In sogenannten "Adoptierstuben" können sich Interessierte künftig Katzen, Hunde und Kleinsäuger ansehen.

In diesen "Adoptierstuben" sollen künftig Tiere vermittelt werden. © Fressnapf



In diesen "Adoptierstuben" sollen künftig Tiere vermittelt werden. Foto: Fressnapf



Jahr für Jahr nehmen die Tierheime, die dem Deutschen Tierschutzbund angeschlossen sind, 370.000 Tiere auf - der Großteil sind Katzen und Hunde. Fast 80.000 von ihnen können allerdings nicht vermittelt werden. Deshalb koopiert nun der Futterhändler Fressnapf mit den Einrichtungen und hat sogenannte "Adoptierstuben" in seinen Läden eingerichtet. Dort können sich Interessierte die Tiere ansehen. Das Unternehmen übernimmt dabei die Versorgung der Tiere und die Einrichtung der Stuben - für das Tierheim, das betont Fressnapf, fallen keinerlei Kosten an.

"Adoptierstuben" gibt es bislang in Marburg, München und Mannheim. Jetzt kam ein weiteres Projekt in Tübungen hinzu. "Mitarbeiter des Marktes und ausgebildete Tierpfleger des Tierheims betreiben und betreuen die Adoptierstube", heißt es in einer Pressemitteilung.