Am Times Square: Helikopter stürzt in Manhattan in Gebäude

Ob es Tote oder Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar - vor 17 Minuten

NEW YORK - Ein Hubschrauber ist in New York in ein Gebäude gestürzt. Das teilte die Feuerwehr mit. Zu dem Absturz sei es in der Siebten Straße in Manhattan gekommen. Unlar war zunächst, ob es Tote oder Verletzte bei dem Vorfall gab. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Hier, in direkter Nähe zum Times Square, stürzte der Helikopter ab. Foto: Google Maps



New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sagte am Unglücksort, dabei seien am Montag vermutlich Menschen zu Schaden gekommen. Der Sender CNN berichtete, mindestens ein Mensch sei verletzt worden. Cumomo sagte, der Hubschrauber habe versucht, auf dem Hochhausdach notzulanden. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr aber unter Kontrolle bekommen habe.

Zu dem Absturz kam es in der Siebten Straße in Manhattan in der Nähe des berühmten Times Square. Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschte schlechtes Wetter, es regnete. Die Wolken hingen so tief, dass die Spitzen der Wolkenkratzer nicht zu erkennen waren.

dpa