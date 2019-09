Ärger bei Vodafone-Kunden: Internetverbindung massiv gestört

In vielen deutschen Städten ging am Mittwochabend gar nichts mehr - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Zahlreiche Nürnberger, die sich am Mittwoch auf einen gemütlichen Feierabend mit der Lieblingsserie auf Netflix oder Amazon Prime gefreut hatte, wurden enttäuscht: Seit 16.45 Uhr hagelt es Beschwerden. Der Grund: Beim Anbieter Vodafone gibt es derzeit Probleme mit der Festnetzverbindung.

Es ist nicht das erste Mal, dass es beim Internet-Anbieter Vodafone zu Störungen des Festnetzes und der Internets kommt. Am Mittwochabend war es dann erneut so weit: In Nürnberg hagelte es auf der Online-Plattform allestörungen.de Beschwerden. Seit 16.45 Uhr kritisieren die Kunden Störungen der Festnetz-Telefonie und des Internetzugangs. Google funktioniere zwar, Seiten wie Netflix, Amazon seien aber nicht mehr abrufbar. Auch Xbox Live, der Xbox-Onlinedienst, funktioniere nicht mehr. Vodafones Tochterfirma Kabeldeutschland ist ebenfalls von den Störungen betroffen.

Die Deutschlandzentrale von Vodafone in Düsseldorf. Foto: Federico Gambarini/Illustration (dpa)



Nutzer aus ganz Deutschland sind von dem Ausfall betroffen. So gingen die Beschwerden neben Nürnberg auch aus Hamburg, Berlin, München, Leipzig, Frankfurt am Main, Bremen, Hannover, Chemnitz und aus Stuttgart ein. Wie lange der Anbieter brauchen wird, um den Fehler zu beheben, ist nicht bekannt.

Viele Kunden diskutieren auf allestörungen.de die Tatsache, dass die Störungen nicht erst seit Mittwochabend auftreten, sondern sie bereits seit Dienstag immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen haben.

Bis der Anbieter das aktuelle Problem behoben hat, hilft ein einfacher Trick: In diesem Artikel finden Sie eine Anweisung, wie Sie ihren Server wechseln und so wieder problemlos surfen können.

mch