Aus Wut über Klingelstreich: Mann schießt auf Sechsjährigen

Junge wurde durch Diabolo-Projektil am Bein verletzt - vor 26 Minuten

BOCHUM - Er drückte die Klingel, rannte weg - und wurde von einem Projektil am Bein getroffen: In Bochum ist ein Sechsjähriger nach einem Klingelstreich mit einem Luftgewehr angeschossen worden.

Es war am Mittwochabend gegen 20 Uhr, als der Junge im Bochumer Stadtteil Oberdahlhausen von einem Diabolo-Projektil am Bein getroffen wurde. Zuvor, so schilderte es der Sechsjährige später der Polizei, hatte er gemeinsam mit seinen Freunden einen Klingelstreich gemacht. Ein Anwohner fühlte sich dadurch massiv gestört, ging auf den Balkon und gab von dort einen Schuss ab. Das Kind wurde in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten nahmen den leicht alkoholisierten Mann fest, stellten das Luftgewehr sicher und schrieben eine Anzeige - wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen gegen den Bochumer dauern im Wattenscheider Kriminalkommissariat an.

lio