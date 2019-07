Auto und zwei Lkw brennen völlig aus: Betrunkener rammt Sattelzug

KARLSRUHE - Der Mann sitzt nicht zum ersten Mal betrunken hinter dem Steuer. Diesmal geht die Fahrt für den Sattelzugfahrer richtig schief – die Folgen sind enorm.

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe einen Unfall verursacht – zwei Lastzüge und ein Auto brannten vollständig aus, die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Der 39-Jährige hatte nach Polizeiangaben auf einen Parkplatz abfahren wollen und rammte dort einen weiteren Sattelzug, der auf ein parkendes Auto geschoben wurde. Alle drei Fahrzeuge gingen sofort in Flammen auf.

22.07.2019, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen auf Autobahn 5 bei Karlsruhe Fahrzeuge. Nach einem Auffahrunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto auf der Autobahn ist es zu einem Brand gekommen. Einzelheiten zur Ursache und möglichen Opfern waren nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nicht bekannt. Die Rauchentwicklung war nach Angaben von Augenzeugen viele Kilometer weit zu sehen. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Uli Deck/dpa



Die zwei Lastwagenfahrer wurden leicht verletzt, der Autofahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in seinem Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Es stellte sich heraus, dass der 39-Jährige mit 2,6 Promille unterwegs war. Darüber hinaus war er wegen eines Verkehrsdelikts unter Alkohol und einer damit ausstehenden Geldstrafe zur Festnahme ausgeschrieben. Die Autobahn in Fahrtrichtung Norden wurde voll gesperrt. Der rechte Fahrstreifen wurde von der extremen Hitze des Feuers stark beschädigt. In der Gegenrichtung kam es zu Behinderungen, weil Schaulusitige den Verkehrsfluss bremsten.

