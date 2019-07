Bachelorette 2019: Diese Kandidaten wollen Gerdas Herz erobern

20 junge und attraktive Männer buhlen um eine Frau - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Mit nacktem Oberkörper am Strand posieren gehört inzwischen alljährlich zum Einstand bei der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette". Nun hat der Sender in bewährter Manier seine 20 Kandidaten für die neue Staffel vorgestellt. Gucken ist ausdrücklich erlaubt, naschen jedoch darf nur die neue Bachelorette Gerda Lewis.

Da kann sich die neue Bachelorette aber glücklich schätzen: Diese 20 jungen Männer nämlich buhlen in der neuen Staffel um Gerda Lewis. Foto: TVNOW



Da ist Christian (25), der "für die Richtige einen Gang zurückschalten würde" (Was auch immer er damit meint?!) oder Florian (24), dessen zweiter Vorname "Kampfgeist" ist, wie er sich selbst vorstellt. Oder Yannic (22), der "einfach alle Frauen liebt" oder Marco (26), der einen "gesunden Lifestyle sexy und anziehend" findet. Damit scheint zumindest letzterer wie gemacht für die aktuelle Staffel.

Denn die Bachelorette, Gerda Lewis, ist eine bekannte Fitness-Influencerin. Die 26-Jährige war bereits unter anderem bei "Germany's next Topmodel" zu sehen. Da war sie noch mit Bodybuilder Tobi zusammen, die Beziehung scheiterte jedoch vor rund einem Jahr.

Nun also geht es für Lewis nach Griechenland, wo sie die begehrten Gewächse verteilen darf.

Die neue Staffel startet am Mittwoch, 17. Juli 2019, um 20.15 Uhr bei RTL. In acht Folgen à 120 Minuten werden die Männer dann zeigen, was (und vor allem ob) sie neben ihrem Aussehen noch so drauf haben.

krei