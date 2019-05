Bau eingestürzt: Polizei rettet Babykaninchen aus bedrohlicher Lage

Tierrettung nahm die vier jungen Langohren in ihre Obhut - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Ein großes Herz für Tiere hat die Münchner Polizei direkt zum Maianfang bewiesen: In letzter Sekunde haben die Beamten an einem Spielplatz vier Kaninchenbabys aus ihrem verschütteten Bau retten können. Eine Anwohnerin hatte zuvor verdächtige Geräusche gehört.

Die Anwohnerin meldete sich am Donnerstagnachmittag bei der Münchner Polizei, nachdem sie an einem Spielplatz in der Richelstraße im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg verdächtige Geräusche gehört hatte. Sofort rückten die Kollegen an und machten sich auf die Suche nach der Ursache, schließlich wurde sie unter einer Schaukel fündig: Ein Kaninchenbau war eingestürzt und begrub mehrere Jungtiere unter sich. Zwei Kaninchenbabys konnten, wie die Polizei in ihrem Beitrag auf Facebook schreibt, schnell gerettet werden. Doch da das trichterförmige Höhlensystem bis in einen Meter Tiefe eingestürzt war, war unklar, wie viele Tiere sich noch in misslicher Lage befanden.

Schnell besorgten sich die Beamten eine Schaufel, mit der sie den kompletten Kaninchenbau ausgruben. Dabei konnten die Helfer noch zwei weitere Babykaninchen aus ihrer lebensbedrohlichen Lage retten. "Allen vier Kleinen geht es nach dem ersten Schrecken gut", schreibt die Polizei München in dem Post. Die vier kleinen Langohren, welche von der Social-Media-Redaktion kurzfristig Hips, Hops, Taps und Tips getauft wurden, befinden sich mittlerweile in der Obhut der Tierrettung. "Wir hoffen das Beste für den Nachwuchs", wünscht die Polizei ihren Schützlingen zum Ende.

jm