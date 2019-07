Belgien ruft wegen großer Hitze Alarmstufe Rot aus

BRÜSSEL - Wegen extremer Hitze ist in Belgien erstmals Alarmstufe Rot ("Code rot") ausgerufen worden. Die Kriterien dafür seien erfüllt, teilte David Dehenauw vom Königlichen Meteorologische Institut am Dienstag auf Twitter mit.

Après concertation avec le Risk assessment group et le directeur-général de l’IRM, j’ai décidé de lancer le CODE ROUGE pour la CHALEUR les prochains jours, car les critères seront atteints. — David Dehenauw (@DDehenauw) July 23, 2019

Für Mittwoch und Donnerstag erwartete Dehenauw weitere Höchstwerte. Dann dürften die Temperaturen auf 39 oder sogar 40 Grad steigen. Alarmstufe Rot enthält mehrere Ratschläge an die Bevölkerung: So sollen die Menschen in Belgien möglichst viel trinken, sich ruhig verhalten und in kühlen Räumen aufhalten. Zudem solle man sich um Mitbürger kümmern und Anweisungen der zuständigen Behörden folgen.

