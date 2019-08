Besitzer wollten in den Urlaub: Hund für einen Euro auf eBay angeboten

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wurde das Tier wirklich verkauft - vor 50 Minuten

DATTELN - Ein dubioser Last-Minute-Deal auf eBay Kleinanzeigen sorgt für Aufregung im Netz: Die Besitzer eines Labradors baten ihren Hund für einen Euro an - weil sie kurzfristig in den Urlaub wollten. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wurde "Spike" wirklich verkauft.

So sah die Annonce aus, in der "Spike" für einen Euro zum Verkauf angeboten wurde. © Screenshot eBay Kleinanzeigen



So sah die Annonce aus, in der "Spike" für einen Euro zum Verkauf angeboten wurde. Foto: Screenshot eBay Kleinanzeigen



"Das ist ein lieber liebevoller Hund", steht in der Annonce, die mittlerweile aus dem Netz verschwunden ist. "Ist verspielt ist mit Kindern aufgewachsen (...) wer Interesse hat kann den morgen bis 14 Uhd abholen weil ab 15 Uhr sind wir im Urlaub (sic)."

Bettina Eickholt entdeckte die Anzeige und machte sie öffentlich. "Es ist nicht verwerflich, Hunde günstig abzugeben oder zu verschenken, man kann immer in so eine Situation kommen", zitiert die Bild-Zeitung, die zuerst über den Vorfall berichtete, die 49-Jährige. "Aber die Art und Weise hier ist schlimm. Das ist unsere Wegwerfgesellschaft." Nach Informationen der Bild sei "Spike" - so heißt der Labrador-Mix - in der Tat verkauft worden.

Gerade in der Urlaubszeit landen auch in Frankens Tierheimen besonders viele Katzen, Hunde oder Kaninchen. Immer wieder stoßen die Einrichtungen zur Ferienzeit an ihre Grenzen. Dass Menschen ihre Haustiere abgeben, weil sie in den Urlaub fahren möchten, komme zwar vor, überprüfen lasse es sich aber nicht, sagt Tanja Schnabel, die Leiterin des Nürnberger Tierheims. Bei der Abgabe bekämen die Mitarbeiter häufig nur Ausreden zu hören.