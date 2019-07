Bombendrohung in Schweinfurt: Polizei gibt Entwarnung

Anrufer sprach Drohung gegen Gerichtsmitarbeiter aus - vor 8 Stunden

SCHWEINFURT - Am Amts- und Landgericht in Schweinfurt ist am Mittwoch eine Bombendrohung per Telefon eingegangen. Das Gebäude musste daraufhin komplett geräumt und abgesperrt werden. Am späten Nachmittag konnte die Polizei jedoch Entwarnung geben.

Ein Unbekannter hatte die Drohung laut ersten Erkenntnissen gegen 14.15 Uhr per Telefon gegenüber einem Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ausgesprochen. Daraufhin rückten umgehend mehrere Streifen der Polizeiinspektion Schweinfurt in die Rüfferstraße aus.

Das komplette Gebäude musste vorübergehend geräumt werden. Die Polizei habe das Gericht mit Hunden durchsucht, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Gegen Abend konnte dann Entwarnung gegeben werden. Die Räumung des Gebäudes verlief laut Polizeiangaben ohne besondere Vorkommnisse. Eine Bombe wurde nicht gefunden. Die Ermittler versuchen nun, den unbekannten Anrufer zu ermitteln. In den vergangenen Monaten hatte es deutschlandweit immer wieder falsche Bombendrohungen an öffentlichen Gebäuden gegeben.

Dieser Artikel wurde am Mittwoch gegen 18.40 Uhr aktualisiert.

jm