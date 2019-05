Börsengang: Zehn Dinge, die Sie über Uber wissen müssen

Finanzwelt fieberte lange auf einen der größten Börsengänge der Geschichte hin - vor 35 Minuten

NEW YORK - Skandale, ein tragischer Unfall und der Börsengang am Freitag - das US-Unternehmen Uber hat eine bewegende Geschichte hinter sich. Erfahren Sie alles, was Sie über den wohl bekanntesten Ride-Sharing-Dienst der Welt wissen müssen.

Seit Monaten fiebert die Finanzwelt auf einen der größten Börsengänge der bisherigen Finanzgeschichte hin - nun ist es endlich soweit. Der US-Fahrdienstvermittler Uber debütiert am Freitag an der New York Stock Exchange. Die Firma, die Mobilität und Transport revolutionieren will, strebt die höchstbewertete Börsenpremiere seit jener von Alibaba im Jahr 2014 an. Anders als Chinas Online-Riese schreibt Uber bisher jedoch hohe Verluste.

Welche Rolle Uber in Deutschland spielt, warum der Mitgründer Travis Kalanick 2017 zurücktreten musste und acht weitere Dinge, die Sie über Uber wissen sollten, erfahren Sie im Video:

dpa/eli