Brände, Greta und ein Hurrikan: Die Bilder des Monats

Komisch, dramatisch, rührend, spektakulär: Momentaufnahmen aus dem August - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist nach ihrer 15-tägigen Atlantik-Überquerung in New York eingetroffen, der brasilianische Regenwald steht in Flammen - und Hongkong kommt nicht zur Ruhe. Der August 2019 in Bildern.

