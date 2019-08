Brückentage 2020: So planen Sie Ihren Urlaub richtig

Feiertage lassen sich geschickt für lange Wochenenden und Urlaube nutzen - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Wenn man Urlaubs- und Feiertage gekonnt ausnutzt, kann man seine Freizeit um einiges verlängern. Wir haben hier den Überblick für Sie: Wann kann man im kommenden Jahr lange Wochenenden einlegen, und welche Feiertage eignen sich für die Urlaubsplanung?

Städtetrip oder Kurzurlaub am Meer? Mit ein paar freien Tagen am Stück lässt sich einiges anfangen. © dpa



Städtetrip oder Kurzurlaub am Meer? Mit ein paar freien Tagen am Stück lässt sich einiges anfangen. Foto: dpa



2020 ist ein Schaltjahr. Das heißt: Alle Feiertage bis Ende Februar verschieben sich im Vergleich zu 2019 um einen Wochentag nach hinten, alle Feiertage darauf um zwei Tage. Damit fällt Weihnachten im nächsten Jahr beispielsweise auf einen Donnerstag.

Brückentage

Die Chance auf ein 4-Tage-Wochenende gibt es 2020 genau zweimal: um Christi Himmelfahrt und Fronleichnam herum. Am Donnerstag, 21. Mai, ist Christi Himmelfahrt. Nimmt man sich den Freitag frei, profitiert man von extra viel Zeit zur Entspannung. Drei Wochen später bietet Fronleichnam am Donnerstag, 11. Juni, die zweite Gelegenheit für einen Brückentag.

Bilderstrecke zum Thema Zehn Länder, die Sie bereisen können, ohne Franken zu verlassen Sie müssen die Region gar nicht verlassen, um Städte oder Länder aus Asien oder Afrika besuchen zu müssen. Glauben Sie nicht an das fränkische Jerusalem oder rund 90 Kilometer von Nürnberg entfernte Kamerun? Eine nicht gänzlich ernst gemeinte Fotostrecke.



Aber auch ohne den Einsatz von Urlaubstagen erwarten uns 2020 einige lange Wochenenden. Direkt zum Jahresbeginn sorgen die Heiligen drei Könige an einem Montag dafür, dass wir vom 4. bis 6. Januar frei haben. Der Tag der Arbeit fällt auf einen Freitag und verschafft uns freie Zeit vom 1. bis 3. Mai.

Diese Feiertage fallen aufs Wochenende

Alle Feiertage können wir 2020 aber nicht ausnutzen. Der ortsabhängige Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August, der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und der zweite Weihnachtsfeiertag fallen im nächsten Jahr auf einen Samstag und kommen damit nur denen zugute, die am Wochenende arbeiten müssen. Allerheiligen am 1. November ist 2020 ein Sonntag.

Feiertage für die Urlaubsplanung ausnutzen

Gleich zu Jahresbeginn kann man den Neujahrstag nutzen, um sich mit wenig Aufwand eine halbe Woche Urlaub zu verschaffen. Neujahr fällt nämlich auf einen Mittwoch. Nimmt man sich den Donnerstag und den Freitag frei, kann man fünf Tage Freizeit am Stück genießen.

Wie jedes Jahr eignen sich Ostern und Pfingsten mit ihren Feiertagen gut zum Urlaub machen. Vor Ostern ist der Karfreitag (10. April) frei, danach der Ostermontag (13. April). Somit verschafft man sich mit acht Urlaubstagen zwei freie Wochen. An Pfingsten lädt der freie Pfingstmontag (1. Juni) zu einer Urlaubswoche ein.

Der Heiligabend fällt auf einen Donnerstag. Damit sind Freitag und Samstag frei und es reichen vier Tage, um sich in der Weihnachtswoche komplett Urlaub zu nehmen. Übrigens: Dem Gesetz nach sind Heiligabend und Silvester ganz normale Arbeitstage. Einen Anspruch darauf, sich mit einem halben Urlaubstag frei nehmen zu können, gibt es deshalb nicht. Allerdings ist in vielen Tarif- und Arbeitsverträgen geregelt, dass lediglich halbtags gearbeitet wird.

sima