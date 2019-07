Bundeswehr-Hubschrauber in Niedersachsen abgestürzt

AERZEN - Bei einem in Aerzen in Niedersachsen abgestürzten Hubschrauber handelt es sich um einen Helikopter der Bundeswehr. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag.

In Aerzen in Niedersachsen ist am Montag ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt. Zu den Hintergründen des Unglücks oder möglichen Verletzten oder Toten ist momentan noch nichts bekannt.

Erst in der vergangenen Woche waren in Mecklenburg-Vorpommern zwei Eurofighter bei einem Übungsflug zusammengestoßen und abgestürzt. Einer der Piloten starb bei dem Unglück.

Nähere Informationen folgen in Kürze.

dpa/als