Bundesweite Statistik: Die Nürnberger knausern beim Urlaub

Die Düsseldorfer dagegen geben am meisten Geld für's Reisen aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/DÜSSELDORF - Wie viel sind die Deutschen gewillt, in ihre persönliche Auszeit des Jahres zu investieren? Die Statistik eines Reise-Fernsehsenders zeigt, dass Nürnberg unter den 14 größten Städten Deutschlands weit hinten in der Tabelle rangiert.

Was darf der Urlaub kosten? Darüber geben nun Zahlen Auskunft. © dpa



Anhand der Buchungsdaten von Sonnenklar-TV der letzten zwei Jahre wurde untersucht, wie viel in Deutschlands 14 größten Städten pro Kopf für Urlaubsreisen ausgegeben wird. Dabei wurde nicht zwischen Kurz-, Städte-, Pauschal- oder sonstigen Reisearten unterschieden. Am tiefsten greifen demnach die Düsseldorfer in die Tasche: Im Schnitt lassen sie sich ihren Urlaub 752 Euro pro Person kosten.

Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben für eine Urlaubsbuchung in den 14 größten Städten. © NN Infografik



Dicht dahinter folgen die Hamburger mit zwei Euro weniger. Die Kölner geben durchschnittlich 744 Euro für ihre Reisen aus. Damit liegen sie deutlich über dem Durchschnitt aller analysierten Großstädte, der bei 722 Euro liegt. Den treffen dafür die Münchner auf den Punkt. Mit 728 Euro ist die Reisekasse in Bremen etwas größer, in Essen und Dortmund mit 718 und 717 Euro etwas weniger als der Mittelwert.

Die sparsamsten Urlauber in den untersuchten Städten leben in Hannover. Hier beträgt der Durchschnittswert 677 Euro pro Person und pro Buchung, also 75 Euro weniger als in Düsseldorf. Zwölf Euro mehr lassen sich Nürnberger Reisende ihre Buchung kosten.

