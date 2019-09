Bürgermeister von Berlin-Mitte kritisiert "panzerähnliche Autos"

"Jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige", sagt Von Dassel - vor 1 Stunde

BERLIN - Nach dem Unfall mit einem SUV in Berlin-Mitte kritisiert der zuständige Bezirksbürgermeister diese schweren Pkw-Modelle. "Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt", teilte Stephan von Dassel (Grüne) am Samstag mit.

"Es sind Klimakiller, auch ohne Unfall bedrohlich, jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige." Am Vorabend hatte ein Porsche Macan vier Menschen auf einem Gehweg in Berlin-Mitte erfasst und tödlich verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei zieht unter anderem einen medizinischen Notfall in Betracht.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach von einem schrecklichen Unfall. "Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und Freunden." Ähnlich äußerte sich von Dassel.

dpa